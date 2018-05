Hamburg. Die britische Datenanalyse-Firma Cambridge-Analytica hat Insolvenz angemeldet. Wie kam es dazu?

Was ist das Geschäftsmodell der Firma?

Cambridge Analytica wertet für die Verbraucherforschung große Datenmengen aus. Mit Hilfe der Daten erstellt sie Persönlichkeitprofile, durch die sich Werbung sehr genau auf die gewünschte Zielgruppe zuschneiden lässt. „Cambridge Analytica nutzt Daten, um das Publikumsverhalten zu ändern“, heißt es auf der Unternehmenswebseite. Die Firma richtet sich mit ihrem Angebot sowohl an Unternehmen als auch an Politiker.

Welche Rolle hat Cambridge Analytica im US-Wahlkampf gespielt?

Für Aufregung sorgte Cambridge Analytica nach der US-Präsidentschaftswahl im Jahr 2016: Durch sogenanntes Microtargeting soll die Firma daran beteiligt gewesen sein, Donald Trump ins Amt zu hieven. Bei dieser Technik werden Inhalte der Wahlkampagne auf möglichst kleine Zielgruppen zugespitzt, um die potentiellen Wähler optimal anzusprechen. Wie ausschlaggebend die Rolle der Firma bei Trumps Wahlsieg war, ist umstritten. Für besondere Brisanz sorgte, dass Trumps ehemaliger Chef-Stratege und Rechtspopulist Steve Bannon zeitweise im Aufsichtsrat der Firma saß. Die Firma behauptet, bei der US-Wahlkampfkampagne seien keine Daten von Facebook verwendet worden.

Welche Rolle spielte Cambridge Analytica beim Brexit?

Der ehemalige Firmenchef Alexander Nix hatte 2016 behauptet, für die Brexit-Kampagne gearbeitet zu haben. Im Februar 2018 leugnete er dies jedoch bei einer Anhörung vor einem Komitee im britischen Unterhaus.

Was hat die Firma mit dem aktuellen Facebook-Datenskandal zu tun?

Cambridge Analytica hatte 2014 von einem Cambridge-Professor Daten von Millionen Facebook-Nutzern erhalten, die er über eine Umfragen-App gesammelt hatte. Dabei hatten nur einige hunderttausend Nutzer an der Umfrage teilgenommen. Die restlichen Informationen stammten von Facebook-Freunden der Umfrageteilnehmer, zu deren persönlichen Daten die App nach damaliger Funktionsweise des Online-Netzwerks auch Zugang hatte. Facebook machte diese Schlupflöcher bereits 2014 dicht und bezeichnete die Weitergabe der Daten durch den Professor als „Vertrauensbruch“.

Dennoch stürzte der Fall auch Facebook in eine Krise und brachte das weltgrößte Online-Netzwerk unter anderem dazu, den Zugang von Software-Entwicklern zu Nutzerinformationen einzuschränken. Nach Einschätzung von Facebook könnten Daten von bis zu 87 Millionen Mitgliedern weltweit betroffen sein. Cambridge Analytica erklärte, Informationen zu 30 Millionen Nutzern erhalten zu haben.

Der langjährige Chef von Cambridge Analytica, Alexander Nix. (Foto: dpa)

War das Handeln von Cambridge Analytica illegal?



Anzeige Anzeige

Am Mittwoch bekräftigte Cambridge Analytica, das Unternehmen habe im Rahmen der Gesetze gehandelt, die Vorwürfe seien falsch. Das habe auch eine unabhängige Untersuchung bestätigt. Derzeit ermittelt die britische Datenschutzbehörde ICO (Information Commissioner's Office) gegen die Firma. Sie hatte im März 2018 die Büros der Firma in London durchsuchen lassen. Die ICO hatte damals erklärt, die Untersuchung sei „Teil größerer Ermittlungen in die Verwendung persönlicher Daten und Analysen für politische Zwecke“.

Warum meldet Cambridge Analytica Insolvenz an?

Die Medienberichte über die Firma hätten praktisch alle Kunden vertrieben, hieß es zur Begründung. Die finanzielle Lage sei „prekär“. Das „Wall Street Journal“ berichtete über steigende Anwaltskosten.

In der Chefetage des Unternehmens hatte es in den letzten Monaten mehrere Veränderungen gebeben: Der langjährige Chef von Cambridge Analytica, Alexander Nix, war im März suspendiert worden. Er hatte unter anderem vor versteckter Kamera eines Reporters damit geprahlt, dass Cambridge Analytica auch zu Erpressung greifen würde, um den Ausgang von Wahlen zu beeinflussen. Nix rechtfertigte sich später, er habe bei dem Gespräch nur „mitgespielt“.

Im April 2018 hatte der kommissarisch amtierende Chef von Cambridge Analytica seinen Posten aufgegeben und in seinen vorherigen Job als Daten-Verantwortlicher zurückgekehrt. Er werde sich auf diverse technische Untersuchungen und Nachfragen fokussieren, hieß es damals.

(mit Material von dpa)