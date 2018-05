Marx ist wieder in Mode – muss aber eine Mahnung bleiben

Osnabrück. Karl Marx ist 200 Jahre nach seiner Geburt plötzlich wieder in aller Munde. Doch was im Streben nach einer vermeintlich gerechteren Welt aus seinem Werk gemacht wurde, muss eine bleibende Mahnung sein. Ein Kommentar.

Es verwundert durchaus, dass sich Karl Marx trotz des Scheiterns Dutzender sozialistischer Staaten nicht auf dem Müllhaufen der Geschichte findet, um ein Wort des ebenfalls gescheiterten Revolutionärs Leo Trotzki zu zitieren. Stattdessen erlebt er zu seinem 200. Geburtstag in diesen Tagen einen regelrechten Hype. Selbst der Bundespräsident lädt zu einem Podium, um über den Denker zu reden. In Marx‘ Geburtsstadt Trier spricht EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker über dieses rastlose Genie des 19. Jahrhunderts und sein folgenreiches, in mancherlei Hinsicht fatales Werk.

Allzu häufig wird Marx reduziert auf seine Analyse und seine Kritik des Kapitalismus‘, die spätere Akteure zu einer radikalen Ideologie formten. Aber Marx forderte auch Eigenverantwortung und Selbstbestimmung, also das reine Gegenteil von Kommunismus. Er war auch nicht im heutigen Sinne sozial. In Armen und Ungebildeten sah Marx einen leistungsunwilligen „Abfall“, einen „Auswurf“ der Gesellschaft. Auch ging es ihm keineswegs primär um materielles Wohl. Wichtiger war ihm die individuelle, letztlich bürgerliche Freiheit – auch die Freiheit von den Fesseln der Religion, die mit Angst und Zwang den Menschen knechte. Marx wollte zudem keine Herrschaft der einen Klasse über die andere, also auch nicht der Arbeiter über die Bourgeoisie, sondern die Abschaffung von Klassen.

Tatsächlich also war Marx ein furioser, oft fehlinterpretierbarer Denker. Es lohnt sich, ihn 30 Jahre nach dem Fall der Mauer mit anderen Augen zu lesen. Die Frage nach seiner Verantwortung ist dennoch gerechtfertigt. Auch Gedanken können Folgen haben. Auch Worte können zur Waffe werden. Auch aus dem Streben nach Gerechtigkeit kann totalitäres Denken erwachsen, gerade dann, wenn darunter Gleichheit verstanden wird oder ein Eiferer blindlings überzeugt ist, das Gute zu tun. Auch dies lehren Marx und seine Wirkung. Bei aller neuen Wertschätzung und dem verständlichen Wunsch nach einer besseren Welt muss die Geschichte hier unvergängliche Mahnung sein.

