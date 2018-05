Gewalt gegen Lehrer: Mehr Konsequenz!

Gewalt an Schulen ist ein Massenphänomen. Foto: imago/photothek

Osnabrück. Gewalt an Schulen ist ein Massenphänomen. Und nicht nur für die Pädagogen ist es unzumutbar, in einer Atmosphäre latenter Bedrohung zu arbeiten. Am Verhalten gewalttätiger Schüler wird sich jedoch nichts ändern, wenn Vorfälle unter den Teppich gekehrt werden.