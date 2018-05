dpa/AFP/uwe Berlin. Der Bund will seine Investitionen in den kommenden Jahren zurückfahren. Er erklärt das insbesondere mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Die Opposition ist gleichwohl empört und spricht von „Wählerbetrug“.

Die Große Koalition hatte sich bei ihrem Amtsantritt Mitte März unter anderem zum Ausbau der Straßen, Schienen, Netzen und Bildungseinrichtungen bekannt. Laut „Handelsblatt“ sollen die Investitionen 2019 noch leicht auf 37,9 Milliarden Euro ansteigen, um dann 2020 auf 37,1 und 2021 auf 34,8 Milliarden Euro zu sinken. Im Jahr 2022 sollen sie demnach nur noch bei 33,5 Milliarden Euro liegen.

Höhere Tranfers an die Länder

Der Rückgang der Investitionen ab 2020 hänge insbesondere mit der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zusammen, hieß es in Regierungskreisen. Die Reform sieht unter anderem höhere Transfermittel für die Länder vor, etwa zur Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs und des kommunalen Straßenbaus. Diese Mittel werden nicht als Investitionen geführt, sondern als Transferleistungen.

Betont wird aber in den Regierungskreisen, dass die „klassischen Verkehrsinvestitionen des Bundes etwa in Straße und Schiene sowie Investitionen in den Breitbandausbau auf einem hohem Niveau fortgeführt werden sollen.

Die öffentlichen Investitionen zählen laut Medienberichten nur teilweise zu den prioritären Maßnahmen, die Union und SPD im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Für diese Maßnahmen sind insgesamt 46 Milliarden Euro vorgesehen, etwa zwei Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau.

Opposition: Koalition fährt auf Verschleiß

Der geplante Rückgang der Investitionen sorgte für massive Kritik bei der Opposition. Linke-Chef Bernd Riexinger sprach von einem „Wählerbetrug erster Güte“. „Die versprochenen Milliarden für den Ausbau von Schulen, Straßen, Schienen, Krankenhäusern und bessere Netze sind essenzielle Investitionen in die Zukunft. Sparen auf Kosten der Funktionsfähigkeit des Staates geht nicht.“

FDP-Chef Christian Lindner kritisierte: „Jetzt wäre die Zeit für private und öffentliche Investitionen in Deutschlands Zukunft. Union und SPD lassen die Chance verstreichen, mit Entlastungen und Investitionen unser Land fit für die 2020er-Jahre zu machen“, sagte Lindner der „Süddeutschen Zeitung“.

Nach Ansicht des Grünen-Haushaltspolitikers Tobias Lindner fährt die Große Koalition „mit dieser historisch niedrigen Investitionsquote auf Verschleiß“. Die „teilweise wahllosen Ausgabenprogramme“ im Koalitionsvertrag würden sich zum Ende der Wahlperiode rächen, sagte er der Zeitung.

Das Bundeskabinett beschloss unterdessen den Entwurf für den Haushalt des laufenden Jahres. Auf dieser Grundlage verhandelt der Bundestag über das Budget. Anfang Juli sollen die Abgeordneten entscheiden. Scholz plant für das laufende Jahr mit Einnahmen und Ausgaben von jeweils 341 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die große Koalition will auch in den kommenden Jahren nur so viel ausgeben, wie sie einnimmt - die „schwarze Null“ soll damit bleiben.

Von der Leyen will mehr Geld für Bundeswehr

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) erkennt beim Finanzplan der Bundesregierung für die nächsten Jahre noch erheblichen Nachbesserungsbedarf und fordert mehr Geld für die Bundeswehr. Der Haushalt für 2018 sei im Kabinett mit gutem Ergebnis beschlossen worden, sagte die CDU-Ministerin am Mittwoch in Berlin. Für die Haushaltsplanung bis 2022 sei es aber „wichtig, dass im Haushaltsaufstellungsverfahren für die äußere Sicherheit eine solide Finanzperspektive auch für die nächsten Jahre geschaffen wird.“ Es gehe um entscheidende Themen wie die Bekämpfung des Terrors, die Beseitigung von Fluchtursachen, die Stabilisierung der europäischen Nachbarschaft bis hin zu den Friedensmissionen der Bundeswehr. „All das sind Themen, die von großer Bedeutung in den nächsten Jahren sein werden, die eine solide Finanzgrundlage brauchen.“ Deutschland müsse seinen Beitrag leisten.