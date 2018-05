Die britische Regierung: planlos, hilflos, kopflos

Osnabrück. Ein Skandal um karibische Einwanderer kostet die britische Innenministerin Amber Rudd ihr Amt. Der Fall zeigt: Der Streit über längst anerkannte Migranten in Großbritannien ist auch Folge einer immer hysterischeren Zuwanderungsangst, befeuert von der Brexit-Debatte.

Kein Zweifel: Das Verhalten der britischen Innenministerin Amber Rudd in der Debatte um karibische Einwanderer war reichlich ungeschickt, ihr Rücktritt logische Konsequenz. Wer entweder das Parlament belügt oder tatsächlich nicht weiß, dass das eigene Ressort an konkreten Abschiebeplänen arbeitet, ist als Chef eben ungeeignet. Fall somit erledigt?

Keineswegs. Rudd war keine drei Jahre Innenministerin; die Frage des ungeklärten Status der „Windrush“-Einwanderer ist indes Jahrzehnte alt. Auch Premierministerin Theresa May saß früher auf Rudds Stuhl und hat eine Antwort auf das Problem verschlafen. Das hätte noch ewig so weitergehen können – würde nicht im Zuge immer verzweifelter klingender Versuche, den Brexit als Spitzenidee darzustellen, nun ständig die Angst vor Massenmigration befeuert. In einer solchen Stimmung werden Menschen, die das Land mit aufgebaut haben, eben zu Abschiebekandidaten.

Es ist offensichtlich, wie blank die Nerven in London liegen. May ist schwer angeschlagen, an diesem Donnerstag droht den Tories bei den englischen Kommunalwahlen eine erneute Schlappe. Und nennenswerte Erfolge bei den Brexit-Gesprächen sind auch nicht in Sicht. Vermutlich wird die britische Regierung zur Ablenkung schon bald die nächste außenpolitische Nebelkerze zünden – und damit zeigen, wie plan-, hilf- und kopflos sie im Grunde dasteht.