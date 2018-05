Armenischer Protestführer will Regierungschef werden MEC öffnen

Oppositionsführer Nikol Paschinjan will Ministerpräsident werden. Foto: Sergei Grits/AP

Eriwan. Die „samtene Revolution“ in Armenien steht vor einer entscheidenden Etappe. Protestführer Paschinjan will sich zum Regierungschef wählen lassen. Das kann auch schiefgehen. In jedem Fall aber dürfte es bald Neuwahlen geben.