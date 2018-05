Hamburg. Die AfD hat es auf das klassische SPD-Milieu abgesehen. Dem muss man sich stellen, sagt Juso-Vize Jessica Rosenthal.

Am 1. Mai, dem "Tag der Arbeit", gehen traditionell Tausende in Deutschland für ihre Arbeitnehmerrechte auf die Straße. In Bonn marschiert Jessica Rosenthal mit. Wie die stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos die Mai-Kundgebungen in Zeiten von Facebook und einer erstarkten AfD einschätzt, erzählt sie im Interview.

Frau Rosenthal, in mehr als Einhundert Jahren haben Arbeiterbewegungen und Gewerkschaften das Arbeitsrecht revolutioniert. Brauchen wir im Jahr 2018 den Tag der Arbeit noch?

Jessica Rosenthal: Ja, ohne Zweifel. Rechte, die damals erkämpft worden sind, werden heute zum Teil infrage gestellt, zum Beispiel der Acht-Stunden-Tag. Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung stehen wir heute an einem Punkt, an dem es darum geht, dass der technische Fortschritt den Beschäftigten zugutekommt.

Was kann ein symbolischer Tag wie der 1. Mai da konkret ausrichten?

Es geht darum, Familie, Beruf und Ehrenamt unter einen Hut zu bekommen, ohne Rechte wie den Acht-Stunden-Tag zu gefährden. Da ist es wichtig, diese symbolischen Tage zu haben, an denen man auf die Rechte aufmerksam macht. Wir Jusos sehen natürlich auch, dass viele den Tag nicht mehr unbedingt als ein wichtiges Symbol sehen.





Jessica Rosenthal ist stellvertretende Bundesvorsitzende der Jusos. (Foto: NRW Jusos)





Kann denn so ein symbolischer Tag die junge Generation heute noch erreichen?

Definitiv. Aber anders als bei den lauten Protesten der damaligen 68er-Bewegung machen junge Leute heute den Druck eher mit sich selbst aus. Sie sagen nicht wie damals: 'Kommt, wir schließen uns zusammen und gehen gemeinsam auf die Straße.'

Heute müssen wir da wieder hinkommen und es muss klargemacht werden, dass nicht nur der Einzelne unter enormen Druck im Job steht, immer erreichbar sein muss und Überstunden macht – sondern dass uns das alle in einer gewissen Form betrifft. Und nur wenn wir uns zusammenschließen und gemeinsam für unsere Rechte kämpfen, werden wir auch einen starken Druck erzeugen. Wir haben eine Chance, die Digitalisierung zu unseren Gunsten zu nutzen.

Also muss heute eigentlich niemand mehr auf die Straße gehen, sondern kann bequem per Facebook-Like mitprotestieren?

Die sozialen Netzwerke können jedenfalls dabei helfen, uns zusammenzuschließen und gemeinsam Dinge auf den Weg zu bringen. Natürlich geht das nicht nur auf der Straße. In meiner Partei, der SPD, ist das ein sehr großes Thema – wir sind die Arbeiterpartei in Deutschland und so definieren wir uns auch immer noch. Nur sind heute eben die Themen andere als noch vor Jahrzehnten: die befristete Anstellung junger Arbeitnehmer, die noch immer existierende Lohnlücke zwischen Männern und Frauen, flexible Arbeitszeitregelungen, ein Recht auf Nichterreichbarkeit und der Kampf gegen Mitarbeiterüberwachung – das alles sind Sachen, die wir unbedingt angehen müssen.













Das haben mittlerweile auch andere erkannt: Die AfD hat mit "Alarm" eine eigene Arbeitnehmervertretung gegründet. Fürchten Sie, die Partei könnte das Thema von der Sozialdemokratie kapern?

Zumindest versucht die AfD das. Aber wenn man ins Wahlprogramm schaut, dann sieht man ganz schnell, dass das sowas von fadenscheinig ist. Die AfD hat nichts zu bieten, was Arbeitnehmern nützt.

Wie beurteilen Sie deren bisherige Strategie?

Was die AfD versucht, ist eine einfache Antwort zu geben. Sie sagen: 'Wir schützen unsere Rechte als deutsches Volk.‘ Damit hat man ein 'Wir' gegen 'Die anderen'. Aber es geht nicht darum, sondern dass die Arbeitnehmer insgesamt in Deutschland – egal wo sie herkommen – ihre Rechte gegen die Arbeitgeber verteidigen. Das ist die eigentliche Linie, anhand derer es zu kämpfen gilt – und nicht: Deutsche gegen Ausländer.

Das ist absolut der falsche Weg, aber ich glaube, dass die meisten Menschen das durchschauen. Es kommt nun für uns auch darauf an, eine politische Antwort auf diese platten Parolen zu formulieren und immer wieder klar zu sagen, wer eigentlich schon seit über hundert Jahren an der Seite der Arbeitnehmer steht – nämlich die Gewerkschaften und die SPD.









Blicken wir in die Zukunft: Wird es die Mai-Kundgebungen dann auch die nächsten hundert Jahre noch geben?

Die Straße bleibt nach wie vor ein wichtiger Ort um Mai-Proteste zu organisieren, weil man sichtbar miteinander für etwas kämpft. Aber natürlich sollte man auch die Vorteile nutzen, die zum Beispiel soziale Netzwerke mit sich bringen. Wir müssen unsere Rechte in alle Foren tragen, die es gibt, aber auch auf die Straße.