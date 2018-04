Bundeskanzlerin Angela Merkel wird von US-Präsident Donald Trump mit einem Kuss begrüßt. Foto: John Forster

Washington. Die Kanzlerin ist nach ihrem Besuch in Washington zurück in Berlin, viel Zählbares hatte sie nicht Gepäck. Was folgt nun, etwa im Handelsstreit, für das Atomabkommen mit dem Iran und für die Nato-Verteidigungsausgaben?