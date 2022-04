Geld FOTO: Patrick Pleul Steuer 1,2 Millionen neue Grundsteuer-Erklärungen in MV erwartet Von dpa | 12.04.2022, 17:12 Uhr | Update vor 37 Min.

Mit der neuen Grundsteuer rollt auf die Eigentümer und auf die Finanzämter ein Berg von Arbeit zu. Für jedes der rund 1,2 Millionen Grundstücke in Mecklenburg-Vorpommern muss elektronisch eine eigene Erklärung abgegeben werden, wie das Finanzministerium am Dienstag in Schwerin mitteilte. Auf dieser Basis wird dann die neue Grundsteuer berechnet.