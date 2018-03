Merkel bei Macron: Dagegensein reicht nicht

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu Gast bei Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die Vorstellungen zur Zukunft der Eurozone gehen auseinander. Foto: AFP

Osnabrück. Die EU steht vor gewaltigen Herausforderungen. Die Probleme in der Währungsunion und bei der Asylpolitik sind nur scheinbar gelöst. Und nun wollen Emmanuel Macron und Angela Merkel also am selben Strang ziehen. Nur ziehen sie nicht in dieselbe Richtung. Zu sehr gehen die Interessen auseinander und auch die Vorstellungen, was die EU sein sollte.