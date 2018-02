Frankfurt hat den größten Anteil an zugelassenen Dieselfahrzeugen. Foto: Marcel Kusch/dpa

Osnabrück. Am Dienstag hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig Fahrverbote für Dieselfahrzeuge grundsätzlich für zulässig erklärt. Wegen schlechter Luftwerte gingen der Verhandlung zwei Urteile aus Düsseldorf und Stuttgart voraus. Den größten Anteil an Dieselzulassung ist aber in einer anderen Stadt am höchsten.