Die CDU-Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek. Foto: imago stock&people

Berlin. Die nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete Anja Karliczek soll als Bildungsministerin in die neue Bundesregierung. Das teilte Kanzlerin und CDU-Parteichefin Angela Merkel am Sonntag mit. Karliczek lebt mit ihrer Familie in Tecklenburg-Brochterbeck.