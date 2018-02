Ein Fahrrad liegt nach einem Verkehrsunfall in Hamburg-Lokstedt auf der Straße. Symbolfoto: dpa

dpa/svm Berlin. Tote Winkel, Lkw-Unfälle, Alkohol am Steuer: Union und SPD wollen in einer neuen Bundesregierung an mehreren schwelenden Gefahrenquellen für Autofahrer und Radler aktiv werden. Nicht allen gehen die Pläne weit genug.