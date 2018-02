UN-Resolution soll sofortige Waffenruhe in Syrien schaffen MEC öffnen

Ein Mitarbeiter der Organisation Syrischer Roter Halbmond in einem von Luftangriffen getroffenen Stadtviertel nahe Damaskus. Foto: Samer Bouidani

New York. Der Teufel steckt im Detail, als UN-Diplomaten unter Druck über eine Feuerpause in Syrien verhandeln. Nach einer tagelangen Hängepartie kommt am Samstag der Durchbruch. Paris und Berlin wollen den Druck auf Moskau erhöhen, bei der Umsetzung der Resolution zu helfen.