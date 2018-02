Umweltaktivisten stehen am Donnerstag mit Transparenten und Schildern vor dem Bundesverwaltungsgericht. Das entscheidet am Dienstag über die Rechtmäßigkeit von Fahrverboten. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Berlin. Der Städtetag hat sich skeptisch zu Plänen in der Bundesregierung für begrenzte Einschränkungen für Dieselfahrer geäußert. „Die Bundesregierung will jetzt offenbar den Städten die Entscheidung über Fahrverbote zuschieben, die dann für einzelne Straßen gelten sollen“, sagte Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, am Samstag.