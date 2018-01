Zeman gewinnt erste Runde der Präsidentenwahl in Tschechien MEC öffnen

Der tschechische Präsident Milos Zeman gibt in einem Wahllokal in Prag seine Stimme ab. Foto: Vít Šimánek/CTK

Prag. Blickt Tschechien in den nächsten fünf Jahren mehr nach Osten oder nach Westen? Auch darum geht es bei der Präsidentenwahl in dem EU-Mitgliedstaat. Der prorussische Amtsinhaber Zeman trifft in zwei Wochen auf den Akademiker Jiri Drahos - es dürfte spannend werden.