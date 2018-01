Polen und die EU: Keine Freunde, aber aufeinander angewiesen

Osnabrück. In Warschau baut Polens neuer Premier Morawiecki sein Kabinett um - als Versöhnungszeichen an die EU. Er feuert Minister, die mit scharfen Äußerungen die EU irritiert hatten. Das macht er vor allem aus Eigennutz. Ein Kommentar

Sie sind momentan keine wirklich besten Freunde, Polen und die EU. Überall tun sich Abgründe auf: Polen weigert sich beharrlich, Flüchtlinge aufzunehmen, und hat mit dem Umbau seiner Justiz ein Sanktionsverfahren in Brüssel provoziert. Der Graben ist so tief, dass gar ein EU-Austritt Polens nicht mehr undenkbar erscheint: Das Wort vom „Polexit“ - in Anlehnung an den britischen Brexit- macht die Runde.

Doch Warschau darf den Bogen nicht überspannen und will das eigentlich auch gar nicht. Nicht nur die Opposition, auch viele Bürger hängen an der EU, weil sie von den Subventionen aus Brüssel profitieren. Aus reinem Eigennutz lenkt der neue polnische Premier Morawiecki ein und feuert einige Minister, die mit besonders unberechenbaren Äußerungen die EU irritiert hatten.

Auch die EU-Kommission kann bei dem offen ausgetragenen Konflikt nur verlieren. Brüssel hat Polen mit seinem Rechtsstaatsverfahren an den Pranger gestellt, aber das Land hat nicht viel zu befürchten. Zum Entzug des Stimmrechts wird es nicht kommen, weil dafür alle EU-Staaten stimmen müssten. Ungarn macht aber nicht mit. Damit erweist sich das Verfahren als stumpfes Schwert. Zudem will EU-Kommissionschef Juncker die EU zusammenhalten, trotz des neuen nationalistischen Ostblocks. Er muss Polen entgegen kommen. Eine gute Ausgangsbasis für eine Wiederannäherung.