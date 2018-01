Atmosphärische Aufhellung im koreanischen Bruderzwist

Osnabrück. Die Entspannungsgespräche zwischen Nord- und Südkorea sind gut und schön. Der Westen sollte seine Erwartungen an den Diktator in Pjöngjang aber nicht ins Kraut schießen lassen. Vom Atomprogramm wir Kim Jong Un nicht ablassen.

Gäbe es für Provokation Medaillen, hätte Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zweifellos Gold verdient. 2017 hat er keine Gelegenheit ausgelassen, die Weltgemeinschaft mit seinen Atom- und Raketentests zu schocken. Umso überraschender ist die zum Jahresbeginn in Schwung gekommene Entspannungspolitik zwischen Nord- und Südkorea - offenbar auch als Folge der intensivierten internationalen Sanktionen; selbst China hatte sich zuletzt konsequent gezeigt. Wirtschaftlich steht Nordkorea am Abgrund.

Damit, dass das Land nun an den Olympischen Spielen im verfeindeten Bruderstaat teilnimmt, ist der Konflikt um das nordkoreanische Atomwaffenprogramm freilich nicht gelöst. Zu hoffen ist, dass der Annäherung über den Sport der Dialog über eine militärische Entspannung folgt. Auch in vergangenen Jahrzehnten hat es immer mal wieder Anlass zu Hoffnung gegeben - allein, geliefert haben die Diktatoren in Pjöngjang selten. Finanzhilfen kassieren ja, vom Atomprogramm abrücken nein.

Der Westen sollte seine Erwartungen also nicht ins Kraut schießen lassen. Eine Garantie, dass Wandel durch Annäherung funktioniert, gibt es nicht. Die jüngsten Gespräche werden kaum mehr als eine atmosphärische Aufhellung sein. Immerhin.

Anzeige Anzeige

Weitere Kommentare aus dem Bereich Politik und Wirtschaft finden Sie hier.