Berlin. Noch keine Koalition, aber schon Krach: SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles ließ ihren Ärger über die CDU heraus, weil die gleich nach Start der Sondierungen über eine Große Koalition das vereinbarte Stillschweigen gebrochen hat. „Sehr ärgerlich“ seien diese „Durchstechereien“, schimpfte Nahles.

Was war passiert? Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Montagabend sehr offenherzig auf einem Empfang der Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf geplaudert. „Ich kann Ihnen heute berichten, dass wir mit den Sozialdemokraten innerhalb von zwei Sitzungen das Thema Energiepolitik heute abgeschlossen haben“ , so wird Laschet zitiert. (Weiterlesen: Sondierungen – Wobei hakt es, wo herrscht Einigkeit?)

Nahles wurde laut, obwohl sie wegen einer Erkältung erbärmlich krächzte. Als sie gestern in Berlin zur dritten Runde der Vorgespräche mit CDU/ CSU in der bayerischen Landesvertretung eintraf, ließ die Sozialdemokratin eine Warnung los: „Ich kann nur alle in der Union auffordern, den Jamaika-Modus jetzt endgültig abzustellen. Damit spielte Nahles auf die Gespräche von Union, FDP und Grünen an. Dabei waren ständig Indiskretionen nach außen gedrungen.

Wortbruch

Der nordrhein-westfälische SPD-Fraktionschef Norbert Römer warf Laschet einen „eklatanten Wortbruch“ vor und nennt ihn eine „Plaudertasche“. Dessen Verhalten bestätige das tiefe Misstrauen der NRW-SPD gegen die Union und Kanzlerin Angela Merkel (CDU). „Das Wort der CDU ist einfach nicht viel wert“, sagte Römer. „Armin Laschet hat dafür ein weiteres schlechtes Beispiel gegeben.“ Was für die möglichen Großkoalitionäre in Berlin wichtig ist: Die NRW-SPD stellt rund ein Viertel der Delegierten des SPD-Sonderparteitags, der am 21. Januar über eine mögliche Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden soll.

Also spielte das Spitzenpersonal Laschets Plauderei herunter, um das schwarz-rote Bündnis nicht zu gefährden. Laut Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) handele es sich ja nur um Zwischenergebnisse. „Ich gehe davon aus, dass wir alle gemeinsam ein Interesse an einer konstruktiven Zusammenarbeit haben“, sagte auch SPD-Chef Martin Schulz.

Doch es gibt weiteren heftigen Streit, weil ein Klima-Papier der Sondierer an die Öffentlichkeit gelangte. Man werde das 40-Prozent-Ziel „erst Anfang der 2020er-Jahre“ erreichen, heißt es darin. Ein früheres Absenken der deutschen Emissionen sei unrealistisch. Zuletzt hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wenige Tage vor der Bundestagswahl gesagt: „Wir werden Wege finden, wie wir bis 2020 unser 40-Prozent-Ziel einhalten. Das verspreche ich Ihnen.“ Dabei war da schon absehbar, dass Deutschland die Klimaziele für 2020 reißt. Jetzt sitzt die CDU-Chefin zwischen den Stühlen.

Die CSU tischt auf

Auch in der Steuerpolitik tun sich Differenzen zwischen Union und SPD auf. Die CSU lehnt die Forderung der SPD nach einer schrittweisen Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent ab, wie es aus Verhandlungskreisen heißt. Heute soll darüber weiterverhandelt werden.

Die CSU, bei der die Sondierer gestern zu Gast waren, gab sich alle Mühe, mit guter Verpflegung die Stimmung zu verbessern. Nach Kartoffelsuppe mit Würstchen bei der SPD sowie Currywurst und Gemüse bei der CDU tischten die Bayern üppig auf: Wirsingrahmsuppe, Rauchforellencocktail, Minifleischpflanzerl, Serviettenknödel mit Rindsschinken, Zucchini-Tomaten-Ragout und zum Schluss Himbeerfrischkäsecreme mit Mandelkrokant. Die CSU weiß, was beim Sondieren hilft.