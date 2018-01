AFP/dpa/lod Berlin. Dritter Sondierungstag, erster Krach: Union und SPD hatten Stillschweigen über die Zwischenstände ihrer Gespräche vereinbart. Einige Streitpunkte sind dennoch durchgesickert.

Die Sondierungen zwischen Union und SPD hatten am Sonntag in der SPD-Zentrale begonnen und sollen bis spätestens in der Nacht zu Freitag abgeschlossen sein. Sowohl von der CDU als auch von der SPD lobten Vertreter die „konstruktive Zusammenarbeit“. Man läge im Zeitplan. Knackpunkte gibt es trotzdem. Ein Zwischenstand.

Gesundheit: Hier gibt es bislang erhebliche Differenzen. Die Union lehnt das Konzept der SPD für eine Bürgerversicherung ab, in die auch Beamte und Selbstständige einzahlen sollen. Damit würde das bisherige Nebeneinander von gesetzlicher und privater Krankennversicherung langfristig aufgehoben.

Steuern: Die CSU lehnt die Forderung der SPD nach einer schrittweisen Anhebung des Spitzensteuersatzes von 42 auf 45 Prozent ab, wie es am Montagabend aus Verhandlungskreisen hieß. Die Erhöhung solle nach SPD-Vorstellung als Ausgleich für Pläne dienen, den Spitzensteuersatz erst bei etwas höheren Einkommen greifen zu lassen. Demnach soll er statt bei knapp 55.000 Euro künftig ab 60.000 Euro Jahreseinkommen fällig werden. Die Linken befürworten das.

Europa: SPD-Chef Martin Schulz zeigte sich zufrieden mit den Beratungen über die Europapolitik. Dazu habe es am Montag „ein gutes Gespräch“ gegeben.

Klima: Als erstes Zwischenergebnis war am Montag bekannt geworden, dass Union und SPD offensichtlich das deutsche Klimaziel für 2020 aufgeben wollen, wonach die Treibhausgasemissionen bis dahin um 40 Prozent in Vergleich zu 1990 sinken müssten. Dazu liegt der Nachrichtenagentur AFP ein Papier der Fachgruppe zu den Themen Klimaschutz, Energie und Umwelt vor, in dem Union und SPD das deutsche Klimaschutzziel für 2020 infrage stellen – Grüne, Linke und Umweltschützer kritisierten dies umgehend scharf.

Dass Deutschland die Klimaziele für 2020 reißt, war schon länger absehbar. Zu schaffen wäre es. Greenpeace, der WWF und die Grünen etwa haben dafür Konzepte vorgelegt. Aber politisch durchsetzbar ist das inzwischen kaum noch. Dafür haben die letzten Regierungen – alle angeführt von Merkel – schlicht zu wenig getan, um den CO2-Ausstoß zu drücken.

In dem Klimapapier der Sondierer steckt allerdings noch mehr: So soll ein Klimaschutzgesetz beschlossen werden, das die SPD 2013 noch nicht gegen die Union durchsetzen konnte.

Energie: Nach dem Papier der schwarz-roten Klima-Arbeitsgruppe soll eine Kommission einen Aktionsplan zum schrittweisen Ausstieg aus der Kohleverstromung erarbeiten. Darauf hatte sich die noch geschäftsführende Große Koalition bereits im November 2016 geeinigt. Ende 2018 soll es ein Datum für den Kohleausstieg geben. Angestrebt wird zudem ein Anteil von 65 Prozent erneuerbarer Energien am Stromverbrauch bis 2030. Bislang waren 50 Prozent vorgesehen.

Familiennachzug: Ein Konflikt zwischen Union und SPD droht auch beim derzeit ausgesetzten Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Die Union will die entsprechende Regelung über Mitte März verlängern, die SPD lehnt dies ab. Das von dem SPD-Minister Sigmar Gabriel geführte Außenministerium bereitet aber bereits die Erteilung von Visa für Familienangehörige von in Deutschland lebenden Flüchtlingen mit dem sogenannten subsidiärem Schutz vor. Das geht aus einer AFP vorliegenden Antwort von Außen-Staatssekretär Walter Lindner auf eine Anfrage der Linken hervor.

Der Vizevorsitzende der Unionsfraktion, Stephan Harbarth, forderte, das Auswärtige Amt solle sich auf den Familiennachzug für die Menschen konzentrieren, „die dieses Recht bereits heute haben und nicht den laufenden Verhandlungen vorgreifen“. Der Nachzug zu subsidiär Schutzberechtigten sei ein zentrales Thema der Sondierungsgespräche und müsse dort entschieden werden.