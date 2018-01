Piel will Grünen-Chefin werden: Warum die Chancen nicht schlecht stehen

Hannover. Die Landespolitikerin Anja Piel will Bundeschefin der Grünen werden. Ihre Chancen stehen gar nicht schlecht.

Die beiden beliebtesten Grünen-Politiker in Deutschland heißen Winfried Kretschmann und Cem Özdemir. Ginge es nach den Umfragen, müssten die beiden bürgerlichen Schwaben in der Bundespartei klar den Ton angeben.

Doch die Grünen ticken anders als die Umfragen. Die Özdemirs und Kretschmanns sind trotz guter Umfragen bundesweit die Minderheit. Und manches Parteimitglied schaut befremdet auf die grün-schwarze Kretschmann-Politik im Südwesten.

So ist durchaus denkbar, dass die Bundesgrünen in knapp drei Wochen die deutschlandweit eher unbekannte Anja Piel neben dem schleswig-holsteinischen Sonnyboy Robert Habeck an ihre Spitze wählen. In der Partei können sich viele diese Konstellation gut vorstellen. Beide bringen landespolitische Erfahrung in Opposition und Regierung mit. Und auch wenn man außerhalb Niedersachsens erst wenig von Anja Piel gehört hat: Intern gilt sie als anerkannt, gut vernetzt und gemäßigt. Das schürt parteiintern die Hoffnung, dass eine norddeutsche Doppelspitze besser harmoniert als die bisherige mit der Saarländerin Simone Peter und dem Schwaben Özdemir. Der kann sich trotz seiner Popularität und Fürsprache Kretschmanns nicht den Fraktionschefposten sichern. Sein Pech: Für sein Talent gibt es derzeit keinen Platz bei den Grünen.