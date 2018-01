Osnabrück. Die Kontroverse um das seit Jahresbeginn geltende Netzwerkdurchsetzungsgesetz schlägt eine weitere Kapriole. Ein Tweet von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) ist verschwunden. Ihm zufolge soll das aber nicht mit dem neuen Gesetz zusammenhängen.

Seit dem 1. Januar 2018, nach Ablauf einer Übergangsfrist, müssen die Betreiber von sozialen Netzwerken konsequent gegen strafbare Äußerungen vorgehen. Je nach Grad des Strafbestandes müssen die Einträge innerhalb von 24 Stunden beziehungsweise sieben Tagen gelöscht werden.

Am Wochenende war Twitternutzern aufgefallen, dass ein alter Tweet von Heiko Maas entfernt worden war. Es handelt sich um einen Tweet aus dem November 2010, in dem er Thilo Sarrazin beleidigt. Damals twitterte Maas: „Beim Besuch der islamischen Gemeinde Saarbrücken ist mir gerade wieder klar geworden was für ein Idiot Sarazin ist.“

Der Tweet stammt aus der Zeit, als SPD-Politiker Sarrazin für seinen Bestseller „Deutschland schafft sich ab“ in der Kritik stand. Wegen seiner umstrittenen Thesen hatte Sarrazin seinen Sitz im Vorstand der Bundesbank verloren, und die SPD versuchte mehrfach, ihn aus der Partei zu werfen. Maas war zu der Zeit Vorsitzender der SPD-Landtagsfraktion im Saarland.

Anzeige Anzeige

In der „Bild“-Sendung „Die richtigen Fragen“ sagte Maas am Montag, er würde so eine Aussage heute nicht mehr twittern. Er habe dazugelernt. Maas betonte, dass der Tweet nicht wegen des neuen Gesetzes entfernt worden sei. Seiner Auffassung nach lösche und blockiere Twitter derzeit generell Einträge und Accounts.

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, mit dem Hassrede, Volksverhetzungen oder Beleidigungen von den Plattformen verschwinden sollen, steht stark in der Kritik.

Sowohl einige Medienexperten als auch FDP, Grüne und Linke halten das Gesetz für verfehlt. Als Beispiel dient ein Tweet des Satire-Magazins „Titanic“, der einen beleidigenden, hetzerischen Tweet parodierte. Twitter löschte nicht nur den satirischen Tweet, sondern sperrte zeitweise den ganzen Kanal. Das sei Zensur, meinen die Kritiker.