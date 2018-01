In Venezuela spitzt sich die Versorgungskrise zu. Angesichts von Plünderungen postiert die Regierung Soldaten vor Supermärkten. Das einstige Vorzeigeland des südamerikanischen Sozialismus steht vor dem Nichts. Ein Kommentar.

Wenn Plünderer über die fast leeren Regale in Supermärkten herfallen, die ohnehin nur noch das Allernötigste zu Wucherpreisen verkaufen – dann tritt der Niedergang eines Staates in eine seiner letzten Phasen ein. Seit Jahren taumelt Venezuela dem Abgrund entgegen, auf sämtlichen Ebenen hat das einstige Musterland eines demokratischen Sozialismus abgewirtschaftet: Das gewählte Parlament ist entmachtet, die Privatwirtschaft ruiniert, der staatliche Sektor durch Misswirtschaft und Korruption bis ins Mark verfault. Nun brechen sich Wut und Verzweiflung der Bevölkerung offenbar in ersten Hungerunruhen Bahn.

Präsident Nicolás Maduro hätte auf dem Ölreichtum seines Landes einen Wohlfahrtsstaat aufbauen können, der weitgehend ohne die in Lateinamerika übliche fatale Abhängigkeit von ausländischen Geldgebern und Wirtschaftskonzernen ausgekommen wäre. Stattdessen ist Venezuela nun ein weiterer Staat, dessen Einwohner für ein gescheitertes sozialistisches Experiment bitter bezahlen müssen. Maduro geht den Weg, den so viele linke Utopisten gegangen sind: Vom Volkshelden ist er zum Diktator geworden, der sich mithilfe des Militärs an die Macht klammert und die Schuld für die Misere überall sucht, nur nicht bei sich. Man kann nur hoffen, dass das letzte Kapitel dieses Niedergangs nicht – wie so häufig zuvor – das blutigste wird.