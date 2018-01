Im Gedenken an die Opfer der Pariser Anschläge hält ein Mann im Januar 2015 ein Schild mit dem Slogan "Je Suis Charlie" (Ich bin Charlie) in die Höhe. Foto: Fred Scheiber/Archiv

Paris. Es waren dunkle Stunden in Paris: Im Januar 2015 griffen zwei Islamisten die Redaktion der Satirezeitung „Charlie Hebdo“ an. Bei der Terrorserie wurden 17 Menschen in den Tod gerissen.