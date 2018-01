Hannover. Kurz vor dem traditionellen Neujahrsempfang der evangelischen Kirche im Kloster Loccum sorgt ein Brief des jüdischen Verbandsvorsitzenden Michael Fürst für Wirbel. Fürst hält es für untragbar, den Reformationstag zum gesetzlichen Feiertag zu machen.

Gegen die Überlegung der rot-schwarzen Landesregierung in Niedersachsen, den Reformationstag (31. Oktober) zu einem gesetzlichen Feiertag zu machen, regt sich heftiger Widerstand. Sowohl die jüdischen Gemeinden als auch die katholische Kirche halten den Tag für wenig geeignet. Der Vorsitzende des Landesverbandes der Jüdischen Gemeinden, Michael Fürst, schreibt in einem Brief an alle Abgeordneten des Landtags, er halte eine Entscheidung für den Reformationstag „nicht nur für fehlerhaft, sondern für untragbar“. Als erste hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ (Freitag) über den Brief berichtet.

Weil bezeichnet Termin als Wunsch-Feiertag

Die Landesregierung betonte am Freitag, die Gespräche stünden noch ganz am Anfang. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte den Termin im vergangenen Jahr als „Wunsch-Feiertag“ bezeichnet.

In seinem Brief, der epd vorliegt, weist Fürst unter anderem auf die antisemitischen Ausfälle des Reformators Martin Luther (1483-1546) hin. Er wirft Weil und auch dem evangelischen Landesbischof Ralf Meister aus Hannover vor, die Bedenken der jüdischen Gemeinden nicht ernst zu nehmen. Meister hatte ebenfalls für den Reformationstag als zusätzlichen Feiertag geworben.

Fürst: Luther ein „Judenhasser“

Die scheinbare Vorfestlegung auf den Reformationstag als Feiertag sei eine „nicht hinnehmbare Desavouierung der jüdischen Glaubensgemeinschaft“, schreibt Fürst. Der Reformationstag sei von Luther nicht zu trennen. Luther sei aber auch ein „Judenhasser“ gewesen. Nachdem es ihm nicht gelungen sei, die Juden zu missionieren, habe er in einer Hass-Schrift von der Obrigkeit ihre Vertreibung gefordert. Ein Luther-Tag sei daher für die Zusammenarbeit der Religionen mehr als ungeeignet: „Er ist für die jüdische Gemeinschaft in unserem Lande eine Zumutung.“

Ein Sprecher der Staatskanzlei sagte am Freitag in Hannover, es werde „selbstverständlich noch Gespräche mit allen Beteiligten“ geben. Ministerpräsident Weil respektiere die Position von Fürst ausdrücklich. Aus den noch nicht näher terminierten Sondierungen solle sich ein Fahrplan für das weitere Vorgehen ergeben. In den Gesprächen sollten aber auch alle Bedenken zu möglichen Feiertags-Terminen erörtert werden.

Auch katholischer Prälat skeptisch

Auch der katholische Prälat Felix Bernard zeigte sich der „Hannoverschen Allgemeinen“ zufolge skeptisch gegenüber dem Reformationstag. Ein Feiertag solle die Religionen zusammenführen und nicht historische Trennungen symbolisieren, sagte er für die katholischen Bistümer in Niedersachsen. Für Rückfragen war Bernard am Freitag nicht zu erreichen. Im Herbst hatte er auf epd-Anfrage betont, er halte den Buß- und Bettag für den besseren Termin.

Landesbischof Meister kündigte an, er wolle am Sonnabend beim traditionellen Epiphanias-Empfang der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers im Kloster Loccum bei Nienburg zu der Frage Stellung nehmen. Die Landeskirche lädt seit 68 Jahren Repräsentanten aus Landespolitik, Wirtschaft und Kultur zum Jahresbeginn in das mehr als 850 Jahre alte Zisterzienserkloster ein.