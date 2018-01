Vom Präsidentenmacher zum Trump-Schreck

Osnabrück. Mit dem Bashing seines ehemaligen Chefstrategen Bannon macht US-Präsident Trump Zugeständnisse an das republikanische Establishment. Im Herbst stehen schließlich Wahlen bevor.

Nun leben sie wieder auf, die Chaostage der anlaufenden Trump‘schen Präsidentschaft. Ex-Wahlkampfleiter und -Chefstratege Steve Bannon packt aus und zieht so den Zorn seines einstigen Chefs auf sich. Vom Präsidentenmacher zum Schreckgespenst. So schnell kann‘s gehen.

Für Trump steht viel auf dem Spiel. Wie ein Damoklesschwert schwebt die Untersuchung zu illegalen Russland-Kontakten seines Clans über ihm. Jede Indiskretion einstiger Weggefährten könnte die Ermittlungen gegen Trump neu befeuern. Zudem gilt es, sich auf die Kongresswahlen im Herbst strategisch einzustellen. Soeben erst haben die Republikaner bei einer Nachwahl in Alabama ihren Senatssitz verloren; zu umstritten war der Rechtsaussleger Roy Moore - Pech für Trump, ihn unterstützt zu haben.

Wenn der US-Präsident also mit dem ultrarechten Einflüsterer Bannon bricht, so ist das auch ein Signal an das von Trump und Bannon einst gern verächtlich gemachte und attackierte republikanische Establishment; gemäßigtere Republikaner kehrten dem „enfant terrible“ Trump zuletzt nämlich zunehmend den Rücken.

Anzeige Anzeige

Nun hat der Geschäftsmann mit den Insignien des US-Präsidenten die Gunst der Stunde genutzt und Altlasten abgeworfen. Wie nachhaltig der Sinneswandel ist? Das bleibt offen. Vom Saulus zum Paulus dürfte sich Trump noch lange nicht gewandelt haben.

Weitere Kommentare aus dem Bereich Politik und Wirtschaft finden Sie hier.