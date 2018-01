Das Dilemma der kleinen Bayern-Partei mit dem großen Ego

CSU-Parteichef Horst Seehofer spricht am 04.01.2018 in Seeon (Bayern), im Kloster Seeon zu Beginn der Winterklausur der CSU-Landesgruppe mit Medienvertretern. Foto: dpa

Osnabrück. Kurz vor Beginn der Sondierungen mit der SPD über eine Regierungsbildung zeigt sich die CSU weiter hart in der Sache, obwohl sie eigentlich auch ein bisschen kompromissbereit sein will und muss. Die kleine Bayern-Partei mit dem großen Ego steckt unverkennbar in einem Dilemma. Ein Kommentar.