Osnabrück. Mindestens 1,6 Milliarden Dollar klagt ein Musikverlag beim Streaming-Anbieter Spotify ein. Ob gerechtfertigt oder nicht, müssen Gerichte klären. Klar ist: Die Geschäftsmodelle der Anbieter bleiben eine Baustelle.

Die Klage des Musikverlags Wixen ist nicht die erste gegen Spotify. Aus einer Sammelklage mehrerer Autoren gegen den Streaming-Dienst war der Verlag ausgestiegen, weil ihm die angebotene Summe von 43 Millionen Dollar zu wenig war. Interpreten wie Taylor Swift haben Spotify lange aufgrund geringer Zahlungen boykottiert.

Was an den aktuellen Vorwürfen dran ist, müssen die Gerichte klären. Treffen sie zu, wäre es ein Irrwitz. Werden, wie von Wixen angedeutet, für rund 21 Prozent aller Songs keine Tantiemen an die Künstler gezahlt, würde der weltweit größte Streaming-Dienst das Recht auf geistiges Eigentum mit Füßen treten. Ein Branchenprimus sollte in der Lage sein, alle notwendigen rechtlichen Vereinbarungen abzuschließen – bevor die Songs den Nutzern der Plattform zur Verfügung gestellt werden, nicht erst, wenn sich jemand beschwert.

Zentrale Einnahmequelle

Klar ist: Das Streaming ist für die Musikindustrie eine zentrale Einnahmequelle geworden, nachdem der Umsatz mit CD-Verkäufen deutlich eingebrochen ist. Bereits ein Viertel des Gesamtumsatzes wurde 2016 so eingefahren. Aber: Die Geschäftsmodelle der Anbieter bleiben eine Baustelle. Nutzer schätzen das werbefinanzierte Angebot, ein kostenpflichtiges Abo schließen die wenigsten ab. Dieses Dilemma darf aber nicht auf den Schultern der Künstler ausgetragen werden.

