Osnabrück. Das mit dem Westen ausgehandelte Atomabkommen darf kein Freifahrtschein für Menschenrechtsverletzungen im Iran sein. Die Botschaft an die Mullahs muss lauten: Nach dem Tauwetter kann es auch wieder eisig werden.

Die Rechnung Europas ist bislang nicht aufgegangen. Auch das internationale Atomabkommen von 2015 und mehrere Jahre der gemäßigten Präsidentschaft Hassan Ruhanis haben die Lage der Menschen im Iran nicht wesentlich verbessert - weder mit Blick auf die bürgerlichen Freiheiten noch in wirtschaftlicher Hinsicht. Dass das Mullah-Regime die Proteste gegen das islamische Establishment nun einmal mehr als vom Ausland gesteuert bezeichnet, offenbart nur einmal mehr die Ignoranz der Herrschenden gegenüber den Bedürfnissen ihrer Bürger.

Irans Gesellschaft ist jung. Sie fordert wirtschaftliche Perspektiven und soziale Sicherheit. Die Öffnung des Landes Richtung Westen und mehr politische und gesellschaftliche Freiheiten sind vielen ein Anliegen. Das hat seine Berechtigung und ist sicher nicht zuviel verlangt.

Ende des Tauwetters?

Nach dem Atomdeal hat ein gewisses Tauwetter in den Beziehungen zwischen der EU und dem Iran eingesetzt. Angesichts der aktuellen Lage muss aber klar sein: Wer legitime Proteste niederknüppeln lässt und dabei Tote in Kauf nimmt, muss damit rechnen, dass es auch wieder eisig werden könnte. Die Botschaft Brüssels und Berlins an die Adresse Teherans muss deshalb lauten: Unterdrückt ihr die Proteste gewaltsam, wird es Konsequenzen haben; das kann auch bedeuten, Investitionen aus dem europäischen Ausland in den Iran zurückzudrehen. Der Atomdeal darf kein Freifahrtschein für Menschenrechtsverletzungen im Iran sein.

