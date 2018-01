Osnabrück. Unmittelbar vor ihrem ersten Spitzengespräch im neuen Jahr zu einer Regierungsbildung haben sich die Meinungsunterschiede von CDU, CSU und SPD weiter verschärft. Vor allem die CSU erhebt weitgehende Forderungen – und belastet damit vorab die Gespräche. Ein Kommentar.

Neues Jahr, alte Leier: Die CSU kann es nicht lassen und überschlägt sich vor den Sondierungen von Union und SPD mit Maximalforderungen. Eine schroffe Absage an die von den Genossen geforderte Bürgerversicherung, ein deutlich härterer Kurs in der Asylpolitik – so will die bayerische Partei der AfD im Landtagswahlkampf 2018 möglichst viele Stimmen abjagen. Ob’s klappt oder ob die CSU im Gegenteil die AfD stärkt? Mal abwarten.

Sicher ist indessen, dass die Gespräche mit den Sozialdemokraten durch die Kraftmeierei der CSU nicht einfacher werden. Denn die SPD tut sich ohnehin schon schwer mit einer Wiederauflage der ungeliebten Großen Koalition. Dementsprechend hat die Parteiführung der Basis versprochen, ergebnisoffen zu verhandeln. Das ist mehr als Taktik und Rhetorik. Das ist auch eine Frage der Glaubwürdigkeit und damit genauso wichtig wie Verhandlungserfolge auf zentralen Politikfeldern.

Die Union wird also viel tun müssen für eine neue schwarz-rote Koalition. Kluge Verhandler halten sich dementsprechend mit allzu forschen öffentlichen Forderungen zurück. Das gilt auch für die meisten CDU-Politiker, die sich in dieser Hinsicht deutlich von den CSU-Kollegen unterscheiden.

Anzeige Anzeige

Eine Hoffnung besteht immerhin: dass sich der Theaterdonner aus Bayern ein wenig legt, wenn erst die Klausurtagung der CSU beendet ist.