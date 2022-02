Familie aus Oberhausen unterstützte IS FOTO: Federico Gambarini Politik 16.000 Euro: Bewährungsstrafen für IS-Unterstützer Von dpa | 17.02.2022, 13:38 Uhr | Update am 17.02.2022

Als Unterstützerin der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist eine 60-jährige Oberhausenerin zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Sie habe ihrem Sohn, der sich dem IS als Kämpfer angeschlossen hatte, über einen längeren Zeitraum Geld zukommen lassen, befand das Düsseldorfer Oberlandesgericht am Donnerstag. Zwei weitere Frauen und ein Mann aus Oberhausen erhielten Bewährungsstrafen zwischen sieben Monaten und einem Jahr.