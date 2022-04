Kardinal Rainer Maria Woelki FOTO: Rolf Vennenbernd Kommentar Erzbistum Köln will Gutachten nicht veröffentlichen: Wer soll das verstehen? Meinung – Stefanie Witte | 01.11.2020, 19:02 Uhr

Wer soll das noch verstehen? Da gibt das katholische Erzbistum Köln ein externes Gutachten zum Umgang mit sexuellem Missbrauch in der eigenen Diözese in Auftrag. Im Zusammenhang damit werden dann Vertuschungsvorwürfe gegen einen amtierenden Bischof - den Hamburger Erzbischof - und mögliche Vorwürfe gegen weitere Bischöfe laut. Und was passiert mit dem Gutachten? Verschwindet auf Wunsch des obersten Kölner Hirten im Papierkorb.