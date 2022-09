Sarg der Queen Foto: Yui Mok/PA Wire/dpa up-down up-down London Zwischenfall am Sarg von Queen Elizabeth Von dpa | 17.09.2022, 01:30 Uhr

An diesem Wochenende können sich die Menschen in Großbritannien von ihrer Monarchin verabschieden - doch nicht alle halten sich dabei an die Regeln. Jetzt kam es zu einer Festnahme.