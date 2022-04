Kabarett definiert sich als eine Form der Kleinkunst: gesellschaftskritisch, aber auch komisch-unterhaltend. Priol wandelte auch in Osnabrück auf einem schmalen Grat zwischen Klamauk und Tiefgang. Das bunt gemischte Publikum - von ganz jung bis ganz alt - schlug er jedenfalls in seinen Bann. Und das bei gewohnt spärlicher Bühnenkulisse. Ein Stuhl, ein eckiger und ein runder Tisch mit einem Weizenbier, das reichte auch in Osnabrück. Und Priol setzte sich in Szene. Wie so oft mit einem aktualisierten Programm. Mit Staatstrojaner, Griechenkrise und den traditionellen Angriffen auf die "Zonenwachtel" Angela Merkel, die wie eine "Gottesanbeterin" ihre nächsten Parteifreunde auffrisst.

