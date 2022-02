Autos kollidieren frontal FOTO: Frank Tunnat Panorama Zweites Kind stirbt nach Unfall: Fahrzeugrennen? Von dpa | 26.02.2022, 10:26 Uhr | Update vor 1 Std.

Nach dem schweren Verkehrsunfall in Barsinghausen in der Region Hannover ist ein zweites verletztes Kind gestorben. Am Unfallort war am Freitag bereits ein Zweijähriger gestorben. Nun erlag der sechs Jahre alte Bruder in der Nacht zum Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Es laufen Ermittlungen wegen eines verbotenen Fahrzeugrennens, wie es hieß.