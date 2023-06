Blaulicht Foto: Carsten Rehder/dpa up-down up-down Kriminalität Zwei Verletzte in Dortmunder Fitnessstudio - fünf Festnahmen Von dpa | 05.06.2023, 19:43 Uhr

Erneut werden in einem Fitnessstudio im Ruhrgebiet Menschen schwer verletzt. Nach Duisburg kommt es am Montag in Dortmund zu Gewalttätigkeiten.