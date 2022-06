Zwei Tote und mehrere Verletzte gibt es nach Schüssen in einem Nachtclub in Oslo. FOTO: NTB/Javad M. Parsa up-down up-down Bei Schwulen beliebter Club Vor Pride Parade: Zwei Tote und 19 Verletzte nach Schüssen in Oslo Von dpa | 25.06.2022, 07:24 Uhr

Kurz vor der Pride Parade in Oslo sind durch Schüsse in einem bei Schwulen beliebten Nachtclub zwei Menschen getötet und 19 weitere verletzt worden. Was bisher bekannt ist.