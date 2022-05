Beamte der Spurensicherung bei ihrer Arbeit am Tatort vor einem Hanauer Hochhaus. FOTO: dpa/Frank Rumpenhorst Mögliches Tötungsdelikt Zwei tote Kinder in Hanau entdeckt – Fahndung nach Verdächtigem Von dpa | 11.05.2022, 11:28 Uhr | Update vor 22 Min.

Am Mittwoch sind in Hanau zwei Kinder mutmaßlich einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Ein Mädchen war am Morgen tot in einer Wohnung aufgefunden worden, ein schwer verletzter Junge lag vor dem Hochhaus und erlag später seinen Verletzungen.