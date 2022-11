Schneesturm im Nordosten der USA Foto: Libby March/The Buffalo News/AP/dpa up-down up-down Unwetter Zwei Tote bei Schneesturm im Nordosten der USA Von dpa | 19.11.2022, 13:55 Uhr

Chaos im US-Bundesstaates New York: Nach starken Schneefällen wurden am Flughafen in Buffalo Flüge gestrichen, es kam zu Straßensperrungen und Fahrverboten. Zwei Menschen starben.