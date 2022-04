documenta-Zeichnungen FOTO: Uwe Zucchi Kunst Zwei Monate vor der documenta fifteen steigt die Spannung Von dpa | 11.04.2022, 05:09 Uhr | Update vor 1 Std.

Bald beginnt die documenta in Kassel. Doch was auf der weltweit viel beachteten Ausstellung für zeitgenössische Kunst in diesem Jahr zu sehen sein wird, bleibt spannend.