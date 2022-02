Krankenwagen FOTO: Julian Stratenschulte Panorama Zwei Menschen bei Unfall in Ostercappeln verletzt Von dpa | 26.02.2022, 15:00 Uhr | Update vor 1 Std.

Bei einem Verkehrsunfall in Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Bei dem Unfall am Samstagvormittag stieß in einem Kreuzungsbereich ein Wagen mit einem anderen Fahrzeug zusammen, in dem zwei Frauen saßen, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte. Ein Wagen sei auf ein Feld geschleudert worden.