Ein Einsatzwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle FOTO: Stefan Puchner Panorama Zwei Kleinkinder bei Unfällen nach Vorfahrtsfehlern verletzt Von dpa | 04.03.2022, 07:38 Uhr | Update vor 46 Min.

Bei zwei Autounfällen nach Vorfahrtsfehlern sind im Osten Mecklenburg-Vorpommerns vier Menschen verletzt worden, darunter zwei Kleinkinder. Wie Polizeisprecher am Freitag sagten, ereigneten sich die Zusammenstöße am Donnerstag in Waren an der Müritz und unweit von Züssow (Vorpommern-Greifswald).