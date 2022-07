Eisengießerei in Torgelow: In dem Werk sind zwei Arbeiter von einer Eisengussform erschlagen worden. (Archivbild) FOTO: Jens Büttner/dpa up-down up-down Unglück in Eisengießerei Zwei Arbeiter im Norden von Eisengussform erschlagen , Frank Liebetanz und | 13.07.2022, 13:43 Uhr | Update vor 26 Min. Von Konstantin Pavel dpa | 13.07.2022, 13:43 Uhr | Update vor 26 Min.

In einer Eisengießerei in Torgelow in Mecklenburg-Vorpommern hat sich ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Zwei Arbeiter sind dabei ums Leben gekommen. Das Werk steht still.