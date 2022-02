Spritsparen FOTO: Daniel Karmann Lohnt unterm Strich Zum Spritsparen auf Kleinigkeiten achten Von dpa | 25.02.2022, 09:56 Uhr | Update vor 1 Std.

Wenn die Spritpreise in die Höhe klettern, ist Sparsamkeit angesagt. Wer an vielen kleinen Schrauben dreht, braucht das Auto nicht in der Garage zu lassen. Effektives Fahren lässt sich trainieren.