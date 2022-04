Noch rechtzeitig vor dem Halbfinalduell mit Deutschland-Bezwinger Japan am Mittwoch in Frankfurt am Main hatte Schelin ihre Qualitäten unter Beweis gestellt. „Endlich ein Tor, das wirkte wie eine Befreiung“, stellte die Champions-League-Siegerin von Olympique Lyon erleichtert fest. Mit ihrem Treffer zum 3:1 hatte sie den bemühten, aber unbedarften Australierinnen endgültig den K.o. versetzt.

Vor dem möglichen WM-Titel wartet nun mit Japan ein schwerer Brocken. Schelin hätte gerne gegen Deutschland gespielt, „aber ich sehe keine großen Unterschiede zwischen Deutschland und Japan“. Trainer Thomas Dennerby hat allerdings einen Heidenrespekt vor dem Team aus Fernost. „Japan hat technisch sehr versierte und schnelle Spielerinnen“, warnte Dennerby.

Die Schweden haben Schelin. Dennerby hat zwar immer betont, dass ihm egal sei, wer die Tore macht, doch mit einer Schelin in Topform zählt seine erfahrene Mannschaft mehr denn je zu den Titelkandidaten. „Es gab schon einige gute Auftritte von uns, aber unsere beste Leistung wird noch kommen“, sagte Schelin und dachte schon über die Partie gegen Japan hinaus: „Wenn du das Halbfinale erreicht hast, willst du dort nicht aufhören.“

Bei ihrer zweiten WM-Teilnahme will Schelin ihre Karriere krönen. Dabei hätte sie gar nicht Fußball spielen sollen. Weil sie als Teenagerin aufgrund eines Wachstumsschubes unter starken Rückenproblemen litt, hatten ihr die Ärzte geraten, mit dem Fußballspielen aufzuhören.