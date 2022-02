Sturmtief Zeynep - Region Hannover FOTO: Julian Stratenschulte Panorama Zugverkehr im Norden wegen Sturmschäden weiter eingeschränkt Von dpa | 20.02.2022, 10:35 Uhr | Update vor 10 Std.

Bahnreisende müssen sich im Norden wegen der Sturmschäden weiterhin auf starke Einschränkungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn (DB) in der Nacht zum Sonntag mitteilte, verkehren bis in die Mittagsstunden keine Fernzüge nördlich von Dortmund und Berlin. Einzelne ICE-Züge seien allerdings unterwegs - und zwar auf den Strecken Berlin - Hannover - Köln sowie München - Hannover - Bremen - Hamburg. Passagieren rät die Bahn, sich eine Stunde vor Fahrtbeginn über die aktuellen Verbindungen zu informieren. Nach Angaben eines DB-Sprechers sind die vom Sturm verursachten Schäden massiv, die Räumtrupps arbeiteten an der Belastungsgrenze.