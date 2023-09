Einschränkungen am Mittwoch Zugausfälle nach Güterzug-Brand bei Hannover dauern an – Fernverkehr betroffen Von dpa | 26.09.2023, 22:46 Uhr | Update vor 1 Std. Nachdem ein Güterzug kurz vor Hannover in Brand geraten ist, wird der Bahnverkehr stark beeinträchtigt. Wann die Strecke wieder frei ist, ist bislang unklar. Archivfoto: dpa/Gregor Fischer up-down up-down

Mitten in der Nacht fängt ein Güterzug kurz vor Hannover Feuer. Der Brand ist wenige Stunden später gelöscht – aber die Auswirkungen auf den überregionalen Bahnverkehr sind auch einen Tag später noch groß. Auf was sich die Fahrgäste am Mittwoch einstellen müssen.