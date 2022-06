Um sein Studium zu finanzieren, begann Heiko Waizenhöfer, Möbel aufzuarbeiten und dann an Trödler zu verkaufen. Als er schließlich auch in einem Trödelladen jobbte, begann seine eigene Trödlerkarriere. „Der Inhaber hat mir angeboten, seinen zweiten Laden zu übernehmen. Nachdem ich dort ein Jahr erfolgreich gearbeitet hatte, wollte er aber den doppelten Preis für den Laden. Das war mir zu viel, aber dann fand ich den roten Laden.“

Wobei der „rote Laden“ nicht politisch zu verstehen ist; das Haus ist von außen einfach knallrot gestrichen. Mit der Eröffnung des Ladens hat Heiko Waizenhöfer sein Studium aufgegeben, was er bis heute nicht bereut hat. „Ich war sowieso unglücklich damit“, sagt er und erzählt mit strahlenden Augen von seinem Trödel.

Das Wort Trödel hat in Berlin eine weitgehende Bedeutung. Damit sind nicht nur geringwertige Gegenstände gemeint, wie die oft verbreitete Meinung ist, sondern auch Antiquitäten und gut erhaltene Stücke. Heiko Waizenhöfer hat sich nicht spezialisiert, auch wenn ein Schwerpunkt auf Möbeln liegt. Dabei steht zum Beispiel eine Antiquität neben einem Designer- und einem 60er- oder 70er-Jahre-Stuhl. Insgesamt liebt er die bunte Mischung, sowohl im Trödel als auch in der Kundschaft. Bei ihm solle sich jeder wohlfühlen, und keiner brauche Scheu zu haben. In seinem Sortiment sei für jeden etwas dabei. Neben Möbeln finden sich Werkzeuge, Bücher, Kleidung und vieles mehr.

Wie kommt jemand, der seit zehn Jahren in Berlin Moabit einen Laden betreibt, nun nach Westerhausen? Diese Frage beantwortet sich schnell. Heiko Waizenhöfers Freundin stammt vom Meyerhof. Als er bei einem Familienbesuch im alten Bullenstall stand, spürte er eine Atmosphäre, wie er sie aus Trödelscheunen in Schweden kenne. Aus dem spontanen Bild wurde die Idee, die nun zusammen mit der Partnerin und ihrer Familie umgesetzt wird. „In den schwedischen Trödelscheunen geht es manchmal etwas chaotisch zu, aber sie haben Charme. Diesen Charme möchte ich auch hier herbringen“, erklärt Heiko Waizenhöfer. So finden sich auch nicht restaurierte Stücke in der Scheune. Wer Lust hat, selbst zu werkeln, findet hier eine passende Auswahl. Für höherwertige Möbel bietet Heiko Waizenhöfer zudem an, diese nach Berlin zu bringen, wo sie von einem Freund restauriert werden.

Die Trödelscheune lädt jeden zweiten Samstag im Monat von 10 bis 17 Uhr zum „fröhlichen Trödeln“ ein.

Und wer selbst noch einiges auf dem Dachboden stehen hat: Heiko Waizenhöfer bietet auch Entrümpelungen jeder Art an.