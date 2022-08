TV-Tipp Zirkusluft macht süchtig: ZDF-Doku „Tanz auf dem Seil“ Von dpa | 23.08.2022, 11:44 Uhr

Vor allem Familien mit kleinen Kindern gehen gern in den Zirkus. Doch auch der steckt - in einer veränderten Unterhaltungswelt - in der Krise. Davon erzählt eine interessante TV-Reportage.