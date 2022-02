Sturmtief „Ylenia“ hat deutschlandweit für zahlreiche Zugausfälle am Donnerstagmorgen gesorgt. Nun folgt das Orkantief „Zeynep“. FOTO: dpa/Friso Gentsch Sonderregelung bei „Zeynep“ Sturmtief: Diese Rechte haben Sie bei Zugausfällen und Verspätungen , dpa und | 18.02.2022, 12:54 Uhr | Update vor 11 Std. Von Maximilian Matthies Marvin Weber | 18.02.2022, 12:54 Uhr | Update vor 11 Std.

Nach dem Sturmtief „Ylenia“ wirbelt am Freitag und Samstag „Zeynep“ den Bahnverkehr in Norddeutschland durcheinander. Die Deutsche Bahn hat am Freitagmittag wegen des Sturms den Nah- und Fernverkehr im gesamten Norden eingestellt. Diese Rechte haben Reisende bei Zugausfällen und Verspätungen.